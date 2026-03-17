Durante la conferenza che ha annunciato il vincitore del Premio Bearzot, assegnato all'allenatore del Como Cesc Fabregas, è stato svelato anche il nome dell'arbitro, indicato dall'AIA, del riconoscimento intitolato a Stefano Farina, il direttore di gara scomparso prematuramente il 23 maggio del 2017. Il premio va a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, in quanto, stando alla motivazione letta dal Vicepresidente Vicario dell'AIA, Francesco Massini, "rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuove generazioni di direttori di gara. Qualità che lo rendono un modello per i più giovani e un interprete autorevole dei valori dell'arbitraggio".

In occasione della cerimonia di premiazione, verrà riconosciuto anche un riconoscimento alla giovane arbitra 17enne, Valentina Zamburru, aggredita durante Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso.