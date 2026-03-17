Appuntamento speciale con la 51esima puntata della rubrica "Io giro l'Italia per te", ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri alla scoperta degli Inter Club d'Italia, d'Europa e del mondo. Questa volta tappa fuori dall'Italia, precisamente a Malta.

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Sezione: Focus / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.