Sono Paris Saint-Germain e Club Brugge le prime due semifinaliste della Youth League 2025/26. Le due compagini, in campo questo pomeriggio rispettivamente contro Atletico Madrid e Villarreal, hanno battuto le rivali in questione e conquistato il pass per il penultimo atto della competizione in programma ad aprile a Losanna. I belgi si sono imposti in casa dei madrileni con un poker che non lascia spazio all'immaginazione sul copione di una gara che ha avuto un solo padrone in un pomeriggio sfortunato per i padroni di casa finiti anche in nove uomini al termine di un finale a dir poco incendiario visto che le espulsioni di Miguel Gil e David Fernandez sono maturate in pieno recupero, poco dopo la quarta rete dei belgi firmata da Jesse Bisiwu. Yanis Musuayi con una doppietta e Tian Koren gli altri marcatori.

Successo di misura invece per il PSG, impostosi per 1-0 in casa del Villarreal, risultato stretto frutto della rete al 29esimo di Elijah Jy, che basta a ottenere il massimo obiettivo col minimo sforzo. Iberici che si mangiano i gomiti per un calcio di rigore fallito al minuto 59 da Hugo Lopez. Domani toccherà a Real Madrid-Sporting e a Inter-Benfica: chi vincerà affronterà il Club Brugge.