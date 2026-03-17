Al Barcellona non basteranno 50 milioni di euro, come ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport, per strappare Alessandro Bastoni all'Inter durante il prossimo mercato estivo . Secondo le informazioni in possesso di Fabrizio Romano, è vero che i catalani considerano il difensore italiano tra i principali obiettivi per rinforzare il reparto, non l'unico perché ci sono altre 3-4 opzioni, ma è altrettanto pacifico che in Viale della Liberazione diano una valutazione economica ben diversa del suo cartellino. Insomma, l'eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo di fronte a proposte record. Da capire se i blaugrana, che hanno già informato il giocatore del proprio interesse, saranno o meno disposti ad accontentare la controparte.