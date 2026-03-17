Ma cos'è questa crisi? Secondo Cristian Brocchi, ospite negli studi di Radio TV Serie A, la squadra nerazzurra è ben lungi dall'essere definibile come squadra che tribola: "Se l'Inter fosse stata in crisi seria, questa partita con l'Atalanta l'avrebbe persa. L'Inter invece è una squadra che ha carattere, secondo me stanno lottando e stanno venendo fuori in mezzo alle difficoltà dei giocatori importanti che le mancano. Cristian Chivu è sotto una grandissimissima (sic) pressione, ma paradossalmente mentre molti lo attaccano, io dico che sta tenendo botta. Io dico che è un allenatore che alla sua prima esperienza, con tutte le difficoltà che ha perché lo vedi che sta un attimino, passami il termine interista, 'sbarellando', riesce comunque ad avere quella forza di dire andiamo avanti e facciamo".