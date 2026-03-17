Nessuna grossa sorpresa nelle altre tre partite del ritorno degli ottavi di Champions League in programma questa sera: il Paris Saint-Germain ara anche il campo di Stamford Bridge schiacciando il Chelsea con un secco 3-0 dopo il 5-2 dell'andata. I campioni d'Europa in carica chiudono la pratica nei primi 15 minuti con i due gol di Kvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola, poi Senny Mayulu al 62esimo sigilla il risultato col 3-0 definitivo. Nessun problema anche per il Real Madrid, sbarcato all'Etihad Stadium forte del 3-0 dell'andata: gara contro il Manchester City che va in discesa col rigore assegnato al 20esimo per fallo di mano di Bernardo Silva che costa al portoghese il rosso diretto e alla squadra di Pep Guardiola un calcio di rigore segnato da Vinicius, con annessa, evitabile, esultanza polemica.

Pareggia Erling Haaland al 41esimo, poi in pieno recupero ancora il brasiliano troverebbe la doppietta per il definitivo 2-1 con altro gesto provocatorio contro i tifosi dei Citizens, ma tutto è vanificato per fuorigioco. Pochi istanti dopo, però, Vinicius timbra ancora il cartellino e questa volta è tutto buono. C'è un'inglese che festeggia in questa serata: è l'Arsenal che batte 2-0 il Bayer Leverkusen, grazie alle reti di Eberechi Eze e Declan Rice.