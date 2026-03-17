Non è da escludere che la prossima estate l'Inter possa prendere in considerazione l'idea di cedere Marcus Thuram. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, spiegando che la dirigenza nerazzurra è già all'opera per individuare un nuovo colpo da copertina in attacco, da portare a Milano con "l'aiuto" di un'offerta allettante per il francese che garantirebbe una plusvalenza pulita. Uno scenario che comunque, come precisa la rosea, è ancora in embrione.