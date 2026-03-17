È Cesc Fabregas, allenatore del Como, il vincitore della 15ª edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, il riconoscimento dedicato all’ex Ct azzurro promosso dall'Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la FIGC. Lo annuncia in conferenza stampa il presidente dell’US ACLI Damiano Lembo, dopo che in mattinata la giuria presieduta dal presidente federale Gabriele Gravina aveva individuato il vincitore nel tecnico del Como, primo allenatore straniero ad aggiudicarsi il premio. "Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore – si legge nelle motivazioni del premio - Cesc Fabregas rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago, ma è evidente a tutti che queste stagioni sono solo l’inizio di una carriera potenzialmente senza limitI".

Questo il commento di gravina: “Cesc Fabregas merita davvero questo premio, è la scelta giusta. Con lui premiamo la qualità, ma anche la formazione, perché sta facendo vedere cose straordinarie alla guida del Como e perché è uno studioso di calcio che ha scelto proprio l’Italia per perfezionare la sua formazione, conseguendo il Master al Corso Uefa Pro a Coverciano. Oltre ad essere una persona diretta, nella sua carriera da allenatore non ha accettato scorciatoie, caratteristica che più lo accomuna a Enzo Bearzot, imponendosi nel grande calcio con la forza dei risultati e ancor più con la forza delle prestazioni”.