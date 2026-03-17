La FIGC sta lavorando alacremente in vista dell'organizzazione di Euro 2032, con focus in particolare sulle sedi della manifeestazione: il prossimo ottobre è prevista la scelta dei cinque stadi e in questo momento prevalgono i dubbi sulle certezze, fin qui rappresentate da Torino con l'Allianz Stadium e da Roma con l'Olimpico o il nuovo stadio della Roma. Esce dalla corsa il San Nicola di Bari: la rinuncia del capoluogo pugliese, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, è da considerare ufficiosa dato che l'amministrazione comunale ritiene al momento insostenibili i costi per conservare la candidatura. Eccessivi infatti, i 30 milioni di euro necessari per ammodernare l'impianto progettato da Renzo Piano per i Mondiali di Italia '90.

Anche Napoli e Verona sono pronte a uscire dalla short list, mentre, contrariamente a quanto affermato nei giorni scorsi, sembra da chiarire la situazione di Milano che potrebbe rientrare nella cinquina se Milan e Inter dovessero riuscire a costruire il nuovo stadio in tempi relativamente brevi. Sempre in corsa Genova e Firenze mentre è un'incognita Cagliari che sta lavorando per costruire il nuovo impianto. In risalita la candidatura dell'Arechi di Salerno che ha una struttura mediamente piccola e più facile da ristrutturare.