"Condottiero dello Scudetto dei record. Per sempre nella storia dell'Inter. Tanti auguri, Trap". Con questo messaggio sui propri canali social, il club nerazzurro ha voluto omaggiare Giovanni Trapattoni nel giorno del suo compleanno. Oggi infatti l'ex allenatore compie 87 anni.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 15:54
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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