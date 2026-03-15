La Juventus è fuori dalla lotta Scudetto ma ampiamente inserita nel treno che potrà portare i bianconeri alla prossima Champions. Il club bianconero evidenzia una statistica interessante all'interno del suo sito ufficiale. Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), solo Inter (50) e Milan (42) hanno ottenuto più punti della Juventus (38 come il Napoli) in Serie A.