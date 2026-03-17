Con sei giornate d'anticipo, ieri sera, il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B, davanti alla sua gente, grazie al 2-1 imposto all'Inter Under 23. Un traguardo importante che fa felice anche Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, che ha militato nelle giovanili biancorosse prima di spiccare il volo in prima squadra nella prima metà degli anni '80: "Complimenti ragazzi, forza Lane", ha scritto su Instagram il Divin Codino.