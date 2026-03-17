Delusione pesante per il Bodo/Glimt, che dopo aver toccato il cielo con un dito ha visto sgretolarsi miseramente tutti i sogni in 120 minuti contro lo Sporting Lisbona, capace di ribaltare il 3-0 subito all'andata rifilando cinque reti all'Alvalade alla formazione norvegese. Crollo inaspettato e inconcepibile, per una squadra che specie dopo aver eliminato l'Inter si era guadagnata le simpatie generali e ora torna a casa amareggiata. Kjetil Knutsen, allenatore dei gialloneri, prova a dare una spiegazione di questo blackout nel dopopartita ai microfoni di TV2.

Queste le dichiarazioni del tecnico del Bodo: "Noi non ci stavamo giocando la partita, ci stavamo giocando una chance storica. Che poi si è rivelata fin troppo grande per noi. Lo Sporting è sceso in campo facendo casino sin dall'inizio, mentre noi eravamo più passivi, fino ai supplementari speravamo solo che le cose andassero bene; non ho mai avuto la sensazione che potessimo segnare. Non abbiamo avuto l'energia giusta, siamo stati inadeguati in molte situazioni". La chiosa di Knutsen è amara: "Dobbiamo davvero chiedere scusa a tutti coloro che sono venuti qui in Portogallo a vederci. Oggi siamo stati quattro volte inferiori agli avversari".