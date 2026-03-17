Dopo aver eliminato il Betis negli ottavi di finale l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26, affrontando domani la sfida valida per i quarti. In gara secca. Lo scorso anno la squadra di Andrea Zanchetta si fermò proprio ai quarti contro un durissimo Trabzonspor, battuto poi in finale dal Barcellona. Quel pomeriggio i nerazzurrini si arresero sotto i colpi della squadra turca trascinata in campo dalla bellezza di 40.368 tifosi presenti sugli spalti. Un numero che fece specie e che proprio la squadra dí Carbone ora non temerebbe più. Almeno non dopo la vittoria ottenuta lo scorso 4 febbraio a Colonia, dove i nerazzurri hanno battuto i padroni di casa, gelando i 41.000 sostenitori tedeschi sugli spalti. il fattore campo non è più un problema, specie perché stavolta i quarti, l’Inter li giocherà al KONAMI Centre e il problema sarà un altro: il Benfica.
Nel secondo quarto di Youth League di fila, terzo in assoluto nella propria storia, l’Inter troverà di fronte la squadra di Vitor Vinha, reduce da cinque vittorie nella competizione e, rispetto ai milanesi, veterani del Torneo: i portoghesi arrivano a questo punto della competizione per la sesta volta e sperano di eguagliare il primato del Barcellona raggiungendo la quinta semifinale della storia. Con 35 reti all’attivo, i lusitani sono ad un solo gol dall'eguagliare il record del Chelsea (raggiunto nel 2014/15) in una stagione di Youth League. Trentacinque reti all’attivo e 11 gol subiti, una media di 4.4 di gol a partita e 18 assist serviti, 184 tiri totali di cui 80 nello specchio della porta. 8 pali centrati, 64 tiri finiti sul fondo e 40 quelli respinti.
Insomma numeri che rappresentano per la squadra di Benny Carbone un ostacolo non indifferente, rendendo l’accesso ad una semifinale che significherebbe aggiornare le pagine di storia della Beneamata: Per l'Inter sarebbe infatti la prima partecipazione alla Final Four nella storia della competizione. E farlo quest’anno sarà ancora più complicato tenendo conto della portata dell’avversario. Squadra con "cinque o sei individualità di livello superiore, pronte a stare con i grandi", ha detto Carbone alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match. "Ma anche il Betis era di questo livello, eppure ce la siamo giocata a viso aperto e siamo andati avanti. Godiamocela, non c’è niente di più bello che confrontarsi con culture diverse" ha poi aggiunto subito dopo aver risposto con sincerità “se mi aspettavo questo boom dell’Inter Primavera? Sì, perché ci chiamiamo Inter” e chissà che anche domani, questa Inter, non riservi al suo mister ancora un’altra piccola grande opportunità tutta da vivere.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:00 'Open Bar'
- 23:55 Sporting Lisbona, Araujo: "Se c'era chi poteva ribaltare la situazione col Bodo/Glimt, eravamo noi"
- 23:35 Sporting Lisbona, orgoglio Rui Borges: "Questa vittoria sul Bodo/Glimt serve da esempio per tutta Europa"
- 23:22 Clamorosa CAF: dichiarato il forfait del Senegal, Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco di Hakimi
- 23:08 Schelotto: "Spero l'Inter vinca il campionato il prima possibile. Io vicepresidente, voglio imparare da Zanetti"
- 22:54 UCL - PSG e Real Madrid completano l'opera, anche l'Arsenal stacca il pass per gli ottavi
- 22:39 Si spezza il sogno del Bodo/Glimt, Knutsen: "Ci scusiamo con chi è venuto a Lisbona, noi 4 volte inferiori"
- 22:25 Euro 2032, il borsino degli stadi: esce di scena Bari, Torino e Roma certezze. E ora Milano è da valutare
- 22:10 Complimenti al Vicenza e buoni segnali dalla sua Inter U23: la serata double-face di Vecchi al Menti
- 21:55 A un passo dalla storia: l'Inter U20 vuole la prima Final Four di Youth League, c'è il Benfica prima del sogno
- 21:41 Dall'Inter al Real Madrid, tutti vogliono Mouzakitis. Gli agenti: "Richieste da tutte le leghe top europee, però lui..."
- 21:26 Bodo/Glimt, fine della favola: lo Sporting Lisbona firma una rimonta epica, vince 5-0 e va ai quarti di UCL
- 21:12 Atalanta, Hien non si nasconde: "Inter squadra difficile da affrontare, il pareggio ci ha dato tanta forza"
- 20:57 Atalanta, Palladino: "Il ko con il Bayern ci ha fatto crescere mentalmente, l'abbiamo dimostrato contro l'Inter"
- 20:43 A Marco Guida il Premio Farina. Massini: "Da anni è un punto di riferimento per il mondo arbitrale"
- 20:29 Spogliatoio dello stadio Menti danneggiato, multa per l'Inter U23. Entra in diffida Amerighi
- 20:14 Cassano: "Piano con Esposito, facciamolo crescere. Nico Paz in Italia può prenderlo solo l'Inter"
- 20:00 "IO GIRO L'ITALIA PER TE", tappa a MALTA: alla scoperta dello storico INTER CLUB NERAZZURRI SI NASCE
- 19:45 Gravina: "Clima insopportabile intorno agli arbitri. Rifletteremo con l'AIA su 'Open VAR'"
- 19:30 A Cesc Fabregas il 'Premio Bearzot'. Gravina: "Con lui premiamo la qualità e la formazione"
- 19:15 fcinCalhanoglu e il futuro, work in progress. Uno degli agenti è stato a Milano, il Galatasaray ha in mente la cifra
- 19:00 Rigore negato all'Inter, Caressa sbotta: "Errore clamoroso. È una cosa codificata, ce l'hanno detto cento volte"
- 18:46 Youth League, Club Brugge e PSG conquistano le prime due semifinali: battuti Atletico e Villarreal
- 18:32 Brocchi: "Chivu sta un attimo 'sbarellando', però tiene botta. L'Inter è una squadra che ha carattere"
- 18:17 Prestia: "Nove partite senza vincere, ma dobbiamo continuare su questa strada. I risultati arriveranno"
- 18:03 Il Vicenza batte l'Inter U23 e festeggia la promozione in B, esulta anche Baggio: "Complimenti, ragazzi"
- 17:48 Giuffredi spegne i rumors e gela l’Arsenal: "Esposito è innamorato dell’Inter e sarà il futuro della squadra"
- 17:35 Inter-Atalanta vista da BordoCam: non solo Frattesi, Chivu e Dumfries. Si scatena anche l'ira di Kolarov
- 17:20 Fiorentina, Mandragora: "Pochi giorni per recuperare, domenica gara difficile contro l'Inter dopo la Conference"
- 17:06 GdS - Inter, l'eventuale plusvalenza di Thuram aprirebbe le porte a un colpo da copertina
- 16:51 Argentina, ufficiale l'amichevole col Guatemala al posto della Finalissima: i convocati nei prossimi giorni. Lautaro...
- 16:37 Giudice sportivo, un turno di squalifica a Chivu: niente Fiorentina-Inter. Carlos Augusto e Sucic entrano in diffida
- 16:23 OPEN VAR, imbarazzo "LEGGERO" a DAZN. AUDIO di INTER-ATALANTA da BRIVIDI. C'è da PREOCCUPARSI
- 16:08 Bastoni al Barcellona per 50 milioni di euro? Romano: "Serve un'offerta record per convincere l'Inter"
- 15:54 L'Inter celebra gli 87 anni di Trapattoni: "Condottiero dello Scudetto dei record"
- 15:40 Vecchi: "Non chiedetemi della partita. Complimenti a tutto il Vicenza per la promozione, felice per Gallo"
- 15:22 Open VAR - La 'bicicletta' di Dumfries e il contatto leggerissimo su Frattesi. Tommasi (AIA): "Sulemana non fa fallo. All'Inter manca un rigore chiaro"
- 14:50 UFFICIALE - Fc Paradiso, doppio ruolo per Schelotto: l'ex Inter sarà vice presidente del club svizzero
- 14:35 Mosaner, bronzo nel curling a Milano-Cortina: "Mi ha fatto piacere che alcuni interisti abbiano seguito le mie gare"
- 14:21 Cassano: "Leao titolare nella mia Inter? Mai. C'erano Snejider, Palacio e Milito..."
- 14:07 Martorelli: "Scudetto, manca ancora tanto. L'Inter ha partite difficile e occhio al possibile filotto del Napoli"
- 13:54 Sky - Verso Fiorentina-Inter, Calhanoglu recuperato. Lautaro a parte, Bastoni parzialmente in gruppo
- 13:38 Youth League, domani l'Inter in campo per scrivere la storia: dove vedere in tv la sfida col Benfica
- 13:24 Collovati ricorda: "Dal Milan all'Inter, ho ricevuto più insulti di Bastoni. Bisogna sopportare e fare i professionisti"
- 13:10 Clarin - Argentina, amichevole in patria contro l'U20 al posto della Finalissima? L'Inter e Lautaro attendono notizie
- 12:56 Gallo in B col Vicenza, i complimenti di Serena: "Si vedeva dalla Primavera dell'Inter che..."
- 12:42 L'interista Magnini: "Scudetto, non è fatta. Bastoni? Episodi che nel calcio ci sono, se si volesse..."
- 12:28 Como, Suwarso: "Nico Paz sta benissimo qui, ma il suo futuro lo decide il Real. Noi agiremo di conseguenza"
- 12:14 Zenga: "Inter, per il post-Sommer andrei su un italiano. Vicario è il mio figlioccio, Carnesecchi ha un 'problema'"
- 12:00 La VERITÀ sull'ASSENZA di LAUTARO. E finalmente qualcuno si sta SVEGLIANDO
- 11:45 La Repubblica - Agevolazioni fiscali per chi investe in stadi e vivai: misure allo studio per i club di calcio
- 11:30 Fiorentina, Dodô: "Non possiamo mollare, dobbiamo fare un grande finale di stagione"
- 11:16 Ambrosini analizza: "Dal Milan mi aspettavo di più. Dopo la vittoria nel derby pensavo che..."
- 11:02 Vieri celebra Recoba: "Genio e sregolatezza, nonché un grande amico: al Chino devo..."
- 10:48 TS - Koné, quanti estimatori: la Juve si aggiunge all'Inter (e non solo)
- 10:34 Borja Valero: "Inter, ora sembra tutto catastrofico ma non è così. Sarebbe impensabile che..."
- 10:20 Zenga e il peso di vestire la maglia dell'Inter: "Era meglio giocare in trasferta che col brusio di San Siro"
- 10:06 TS - Dall'Inter di Inzaghi a quella di Chivu: quattro giocatori hanno cambiato status. E altri due...
- 09:52 Zanetti: "A Recoba non mancava nulla per stare coi più grandi. Non mi toglierò dalla mente che..."
- 09:38 Carbone: "La maglia di Matthaus non poteva pesare a uno con la mia storia. Sì all'Inter U23, ecco perché"
- 09:24 Recoba fa 50 anni, coro di auguri nerazzurri. Moratti: "Gol incredibili. I suoi agenti mi dissero che..."
- 09:10 GdS - Calendario, crisi e... Napoli: attenta Inter, la corsa Scudetto non è finita
- 08:56 CdS - Dumfries, un ritorno in grande stile per Scudetto, Mondiale e... Premier
- 08:42 GdS - Mkhitaryan stop, ecco per quanto starà fuori. E anche Lautaro non è certo di tornare subito
- 08:28 CdS - Vicario-Inter, l'ostacolo è uno solo. Altri tre in corsa per il post-Sommer
- 08:14 GdS - Bastoni, 50 milioni per il clamoroso addio all'Inter: Barcellona e Premier si muovono
- 08:00 CdS - Nuova Inter, Chivu torna a pensare al 3-4-2-1. Due desideri in cima alla lista. E c'è una via alternativa
- 06:30 L'Inter tra strategia, squadra e passione dei tifosi
- 00:00 Uno schifo che non va dimenticato