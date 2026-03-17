Su Dazn è stata pubblicata la nuova puntata di Open Var con protagonisti i tre episodi di moviola di Inter-Atalanta e le lamentele della squadra di Chivu per le decisioni arbitrali prese da Gianluca Manganiello.

In studio, in rappresentanza dell'AIA, c'è Dino Tommasi che ha prova a fare chiarezza inizialmente sul contatto Dumfries-Sulemana prima del gol del pareggio orobico di Krstovic e poi sul contatto tra Scalvini e Frattesi e tra Ederson e Dumfries in area di rigore della Dea (LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO).

Ecco la nostra reazione nel video allegato. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 16:23
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.