L'Atalanta si lascia alle spalle il pareggio ricco di polemiche contro l'Inter e prepara il ritorno dell'ottavo di Champions League nella tana del Bayern Monaco. Alla vigilia della sfida in Germania, Raffaele Palladino guarda con fiducia all'appuntamento proprio grazie alla reazione vista a San Siro nonostante il rotondo 6-1 dell'andata: "Noi abbiamo affrontato una squadra fortissima tecnicamente e fisicamente. Una gara che nonostante la sconfitta ci ha fatto crescere mentalmente, e lo abbiamo dimostrato contro l'Inter - sottolinea il tecnico della Dea in conferenza stampa . Nonostante i sei gol presi siamo riusciti a maturare e reagendo da grande squadra".