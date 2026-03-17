"Intorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato". Questo è il parere espresso dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine della presentazione del 15° Premio Bearzot oggi in via Allegri, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il numero uno del calcio italiano si spende in difesa dei fischietti: "Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi, non sarà mai possibile. Ma stiamo lavorando assieme all'AIA per arrivare al miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno un piccolo contributo".

Gravina si sofferma anche sulla notizia, circolata ieri, della possibile cancellazione del format 'Open VAR': "Apriremo una riflessione su pro e contro assieme all'AIA in vista della prossima stagione. La disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata. L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi".