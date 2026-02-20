La squadra nerazzurra arriva alla sfida contro il Lecce forte di un rendimento straordinario lontano da San Siro: sono 8 le vittorie esterne consecutive in campionato, con 5 clean sheet nelle più recenti. Nella storia della Serie A, l’Inter ha fatto meglio soltanto tra ottobre 2006 e marzo 2007, quando con Roberto Mancini in panchina infilò 11 successi fuori casa di fila.

Più in generale, il cammino recente parla di 12 vittorie nelle ultime 13 partite di campionato (unico pareggio contro il Napoli), con sei successi consecutivi attualmente aperti. Con 61 punti raccolti in 25 giornate, l’Inter potrebbe salire ad almeno 64 dopo 26 gare: nella sua storia in Serie A (considerando da sempre tre punti a vittoria), è accaduto solo tre volte – nel 1988/89 (65 punti), nel 2006/07 (70) e nel 2023/24 (69).