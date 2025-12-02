L'Inter torna da Pisa con tre punti in più e due giocatori ritrovati, sebbene con motivazioni differenti. Uno, in realtà, non era mai andato via; l'altro, dopo un periodo duro, sta pian piano sbocciando. Parliamo chiaramente di Lautaro Martinez e Andy Diouf, protagonisti del 2-0 di domenica in Toscana.

Terribili le critiche piovute addosso al capitano dell'Inter. Terribili e profondamente ingiuste dopo le partite in ombra con Milan e Atletico. Nulla di clamorosamente negativo, ma di certo il Toro non aveva fornito il solito contributo al quale ha abituato tutti, interisti e non. Ma si è andati oltre, come capita puntualmente ogni anni quando le polveri sono bagnate. E, altrettanto puntualmente, è arrivata la smentita da parte del campo, che poi alla fine rivela sempre. Lautaro ha ribaltato un pomeriggio che rischiava di ingrigirsi sempre di più con una doppietta d'autore. In particolare, il primo gol ha rivendicato la classe dell'argentino con la palla alle spalle di Scuffet con un mix di potenza e qualità.

E poi Diouf, sbarcato sul mondo Inter come un oggetto misterioso e rimasto tale almeno fino al derby. Il suo ingresso in campo contro il Milan aveva riacceso i nerazzurri e, probabilmente, ha lasciato buoni indizi anche per Chivu, che infatti col Pisa l'ha di nuovo utilizzato, peraltro in una situazione non semplice. L'ex Lens è entrato sullo 0-0 e ancora "fuori ruolo", piazzandosi largo a destra nel 3-5-2 (e non nell'abbozzato 4-2-4 visto nella parte conclusiva del derby). Andy non si è spaventato, anzi: ha preso ancora l'iniziativa (cosa che invece è mancata a Luis Henrique) e si è rivelato una soluzione per i compagni e un ostacolo tosto per gli avversari. A impressionare soprattutto il motore del giovane francese, caratteristica che potrebbe davvero tornare utile alla mediana di Chivu.

"Ritrovati", dice qualcuno. Ma forse, più semplicemente, non erano mai stati perduti.