Dal suo arrivo in Italia, Lautaro Martinez ha segnato otto reti alla Fiorentina, sua 'vittima' preferita dopo Cagliari e Milan, squadre che ha colpito rispettivamente dodici e nove volte. Il Toro, questa sera annunciato come titolare in coppia con Francesco Pio Esposito, scenderà in campo a San Siro per migliorare le sue statistiche con i viola. Che, dal canto loro, 'schierano' quel Moise Kean che nel penultimo confronto diretto con l'Inter è andato a referto con una doppietta, una delle cinque siglate in Serie A in carriera. I due gol nel 3-0 del 6 febbraio scorso sono gli unici dell'attaccante della nazionale italiana ai nerazzurri.