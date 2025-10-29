Questa sera, a San Siro, in occasione di Inter-Fiorentina, si sfideranno i due difensori che vantano più cross su azione in questa Serie A: da una parte Dodô con 35 e dall'altra Federico Dimarco con 44. Il 32 nerazzurro, inoltre, è anche il difensore che ha tentato più conclusioni (13) e creato più occasioni (25) in campionato. Insieme a Robin Gosens, Dimash è l'unico difensore che ha segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist dall'inizio della scorsa stagione in Serie A.