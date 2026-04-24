Federico Dimarco si sta davvero ben disimpegnando in questa stagione calcistica. Un fattore determinante in fase offensiva, e i 14 assist in Serie A sono un numero davvero importante. L'esterno mancino sta fornendo grandissimi palloni per i propri compagni. Avere un giocatore di quel genere sulla fascia è sicuramente un vantaggio importante per una squadra a cui manca il classico 'dieci' tra le linee. Il dato interessante riguarda quello dei passaggi chiave: Dimarco occupa il primo posto di questa speciale classifica con 85 passaggi chiave. Yildiz, che è un fantasista, ne ha totalizzati 71. E questo denota l'assoluto valore di quel dato.

Sezione: Stats / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 20:55
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione