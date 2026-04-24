La conquista della finale di Coppa Italia grazie alla vittoria ai rigori in casa dell'Atalanta permetterà con ogni probabilità alla Lazio di giocarsi anche la finale di Supercoppa Italiana, presumibilmente anche quella contro l'Inter destinata a vincere lo Scudetto. Supercoppa che sembra destinata a tornare al vecchio format a due squadre dopo le esperienze delle Final Four delle ultime stagioni. E in questo senso, riporta il quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste si sta già muovendo valutando quella che è la situazione geopolitica attuale, con la forte instabilità dell'area medio-orientale che renderebbe complicato il ritorno della competizione in Arabia Saudita.

La Lazio vorrebbe organizzare la sfida ad agosto negli Stati Uniti d’America, a testimonianza del gran rapporto che la società sta stringendo con gli USA negli ultimi tempi, testimoniato anche dall’accordo di sponsorizzazione raggiunto nei giorni scorsi con Polymarket. Sarà la Lega Serie A organizzatrice dell'evento, ad avere logicamente l'ultima parola. E non è da escludere la possibilità che la partita possa giocarsi nuovamente in Italia. A quel punto San Siro, l’Olimpico e un campo neutro sarebbero le ipotesi al vaglio degli organizzatori dell’evento.