Nessuna Top 11, ma una lunga analisi sui temi degli ultimi giorni. È quella proposta da Fabio Caressa sul proprio canale Youtube. Dove, oltre a parlare del capolavoro compiuto da Maurizio Sarri alla Lazio, ha toccato anche il tema Cristian Chivu. Applaudendolo nuovamente per la conquista della finale di Coppa Italia ma con appunto dedicato al suo predecessore: "Chivu è bravissimo, l'ho detto più volte. Si è trovato a gestire una situazione psicologica non facile dopo il tracollo dello scorso anno. È riuscito a mantenere la calma, ha fatto bene a modificare la comunicazione a seconda di quello che accadeva perché è così che fa un uomo intelligente e ha superato bene momenti difficili; ha fatto un gran lavoro. Ma non mi piace che il grande lavoro di Chivu venga messo in parallelo con quello di Simone Inzaghi come se lui fosse quello che ha sbagliato tutto. Si può discutere il valore dei trofei, ma Inzaghi è il terzo allenatore più vincente dell'Inter e questo lo dicono i numeri: ha vinto un campionato, è arrivato due volte in finale di Champions League".

Caressa conclude: "Un po' di rispetto? Ne sento parlare come l'ultimo degli sciocchi. Ma come giocava la sua Inter? Ve lo siete dimenticato? Perché non vorrei che la finale persa in quel modo e il finale della scorsa stagione porti via tutto: non si può fare. Chivu è bravo, ma Inzaghi è stato bravo a sua volta. Una cosa non esclude l'altra. Inzaghi ha sbagliato l'anno scorso? Può essere, ma non si possono dimenticare i suoi successi. L'Inter ha avuto due ottimi allenatori e ha vinto tanto in questi anni, e auguro a Chivu di continuare a vincere perché è un bravissimo allenatore. Ma questo non vuol dire che Inzaghi non sia un tecnico da non rispettare. Non si fa un excursus corretto delle stagioni precedenti, secondo me ci vuole correttezza".