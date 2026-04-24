Nelle ultime ore, si è diffusa la voce di un nuovo cambio di procuratore da parte di Denzel Dumfries. Eventualità che però viene ridimensionata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano che prova a fare il punto della situazione intorno all'esterno neerlandese dell'Inter: "A me non risulta questo nuovo avvicendamento. Non sarebbe l'unico a cambiare agente, lo fanno tanti nel mondo, ma al momento non risulta un cambio di procura rispetto alla firma con l'agenzia di Ali Barat. La sua situazione è comunque da monitorare per l'estate: ha una clausola rescissoria e si stanno valutando tutte le possibilità per capire il da farsi".

Romano prosegue: "Già l'anno scorso, non è un mistero, Dumfries avrebbe voluto provare una nuova esperienza, ma con grande professionalità è rimasto all'Inter dando un contributo importante specie in questa seconda parte di stagione. In passato ha cambiato diversi agenti proprio nell'ottica di salutare Milano, ma poi non si sono verificate le condizioni per far scattare la clausola che ha anche un timing ben pianificato. Su Dumfries ci possono essere dei movimenti: il Liverpool resta da tenere d'occhio, in quanto lo voleva già a gennaio quando era infortunato e l'Inter non dava il via libera ai prestiti. Di certo è apprezzato da Arne Slot ma bisogna capire se i Reds manterranno caldo il loro radar sul giocatore nerazzurro".