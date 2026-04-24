Anticipo del venerdì molto importante all'U-Power Stadium di Monza per la 36esima giornata di Serie B con la sfida tra i brianzoli di Paolo Bianco, in corsa per la promozione diretta in Serie A, e il Modena di Andrea Sottil che invece vuole blindare il proprio piazzamento playoff. Gara che avrà sugli spalti anche uno spettatore d'eccezione: il vice direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin è infatti in missione speciale in Brianza per osservare da vicino chi sarà nerazzurro la prossima estate, ovvero il centrocampista gialloblu Yanis Massolin, e chi invece è obiettivo del club nerazzurro come il difensore Daniel Tonoli, sempre in forza ai Canarini.
Entrambi sono partiti titolari, con Tonoli che ha anche confezionato una buona occasione nei primi minuti di gioco, in questo match cruciale per le speranze emiliane di proseguire nell'inseguimento alla promozione anche tramite post-season.
FcIN - Missione Baccin a Monza: occhi su Massolin e un obiettivo Inter ️— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 24, 2026
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Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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