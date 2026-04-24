A differenza dell'ultima, alquanto turbolenta specie dopo quanto accaduto subito dopo la fine della partita contro il Fluminense che ha decretato l'eliminazione dal Mondiale per Club, questa sarà un'estate decisamente tranquilla per Hakan Calhanoglu. Che non si muoverà dall'Inter: la conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Unplugged' per spiegare quello che sarà il destino del centrocampista turco dell'Inter. "Rimarrà in Italia, per lui non sarà un'estate di tentennamenti o di voci di mercato. Poi che il Galatasaray lo voglia da sempre e vorrà averlo lì per chiudere la carriera. Ma c'è il veto assoluto dell'Inter e della società, anche a costo di andare in scadenza. Magari troveranno l'intesa per il rinnovo, ma a prescindere da questo Calhanoglu rimarrà l'Inter".

Con Calhanoglu contro il Bodo/Glimt l'Inter sarebbe andata avanti in Champions? "Al di là della capacità di far girare la squadra, ha la possibilità di sbloccare partite complicate coi tiri dalla distanza o con l'assist decisivo, col modo particolare di tirare i calci piazzati. In partite come quelle, con una squadra capace di ripartire molto velocemente, la presenza di Calhanoglu avrebbe dato qualche chance in più ai nerazzurri. Con tutto il rispetto per Piotr Zielinski che ha fatto un'ottima stagione pur essendo stato costruito da play".