Meritatissimo riconoscimento per Federico Dimarco, a cui è stato assegnato il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Dimarco, che ha superato Lorenzo Colombo (Genoa), Jonathan David (Juventus), Tasos Douvikas (Como), Nikola Krstovic (Atalanta) e Adrien Rabiot (Milan).