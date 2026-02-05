Si è conclusa l’avventura di Thiago Romano all’Inter. Attraverso i propri social, l’attaccante classe 2006 ha infatti ufficializzato il suo addio al settore giovanile del club nerazzurro: “Si conclude una tappa molto importante della mia vita - ha esordito -. Mi porto solo cose belle e l’orgoglio per aver indossato questa maglia. Grazie di tutto”.