Voti bassi di Tuttosport per l'Inter dopo il 2-2 del Tardini. Si salvano in pochi, bene soprattutto Sommer, Darmian e Dimarco.

Sommer 7 La parata su Bonny è una mezza prodezza, quella su Man è tutta intera. L’ultimo dei responsabili.

Bisseck 5 Conferma le incertezze delle ultime uscite: davanti si propone senza risultati, dietro in affanno.

Acerbi 5.5 La deviazione sulla conclusione di Ondrejka è beffarda, in una serata di sofferenza.

Bastoni 6.5 Finché c’è, tutto bene. Almqvist non spinge e lui costruisce, a sinistra nel primo tempo l’Inter fa il vuoto. Carlos Augusto (1’ st) 5.5 Entra in partita con eccessiva morbidezza.

Darmian 7 Il più classico gol dell’ex, ma anche il filtrante che porta al raddoppio. Nella ripresa si accende la spia della riserva come per tutti.

Calhanoglu 5.5 Pesta i piedi al compagno in cabina di regia. E non offre il movimento che gli viene richiesto. Frattesi (20’ st) 5.5 Non suona la sveglia.

Asllani 5 L’allievo al fianco del maestro, che gli ruba la scena. Nel finale, quando ci sarebbe da ritrovare personalità, crolla come tutta la squadra. Arnautovic (31’ st) ng

Mkhitaryan 6 Primo tempo da professore, nel secondo si spegne persino lui.

Dimarco 6.5 Sforna cross a ripetizione, a partire da quello che porta al vantaggio. Zalewski (14’ st) 5.5 Rischia il rosso e porta in campo troppa confusione.

Thuram 6 Profeta in patria, con un po’ di fortuna. Per il resto non graffia.

Lautaro 5.5 Un gol divorato nel rodaggio in vista della Champions. Rimarrebbe in campo e sbuffa, ma martedì c’è il Bayern. Correa (20’ st) 5.5 Un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

All. Farris 5.5 Con lui in panchina l’Inter non perde, ma questo pareggio assomiglia a una sconfitta.