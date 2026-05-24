Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara di Kevin Bonacina durante Bologna-Inter (LEGGI QUI LA MOVIOLA DELLA NOSTRA REDAZIONE). L’arbitro del match del Dall’Ara, nonostante qualche svista, non ha accusato nessuna difficoltà tecnica, anche se qualche imprecisione viene segnalata, come ad esempio in occasione fallo fischiato a Pobega su Barella: Freuler era solo davanti a Martinez, il fischio per il Corsport “è risultato fuori dal contesto, troppo fiscale e frettoloso”, si legge nella moviola. La partita è stata comunque priva di situazioni che abbiano messo in difficoltà l’arbitro, che ha diretto l’incontro con 28 falli (forse un po’ troppi) e due cartellini gialli, dei quali è corretto quello estratto nei confronti di Lautaro. “Brutta entrata di Lautaro su Freuler, Ferguson chiede se sia giusto il giallo: non è la gamba alta che colpisce il rossoblù, ma quella radente al terreno”, precisa il quotidiano sportivo romano.

Giusto fischiare la giunzione che porta al vantaggio dell’Inter: Lucumì e Lautaro entrano entrambi con la gamba alta, ma Lautaro arriva per primo e il difensore del Bologna colpisce leggermente il piede destro dell’argentino. Regolare anche il pari rossoblu, con Bernardeschi in posizione regolare (servirà di tacco il pallone a Castro su suggerimento di Lucumì nell’azione del gol dell1-1) e tenuto in gioco da Carlos Augusto e De Vrij.