Il risultato non cancella il percorso, si era detto nell'immediato post-finale di Monaco, dove l'Inter subì 5 gol dal PSG senza riuscirne a segnare neanche una e dove consegnò a mani e tes.ffta bassa la Champions League ai rivali francesi. Un risultato, quello dell'Allianz Arena, che gettò la squadra di Simone Inzaghi nello sconforto, sancendo peraltro la fine di un ciclo che lo stesso Inzaghi serrò con un punto chiamato Al Hilal. Al netto della rumorosa sconfitta contro i transalpini, furono diversi i protagonisti del mondo del calcio che parlarono di percorso europeo da applausi, convinzione che però non aleggia tra i corridoi della UEFA, dove è stata stilata la lista dei migliori allenatori europei della stagione ormai alle spalle e nella quale non compare l'ex tecnico dell'Inter, Inzaghi.

Nella corsa per il Trofeo Cruyff, premio assegnato annualmente durante la cerimonia del Pallone d'Oro al miglior allenatore della scorsa stagione, compaiono Antonio Conte, allenatore del Napoli laureatosi campione d'Italia, Luis Enrique, tecnico del PSG campione d'Europa, Hansi Flick, Arne Slot ed Enzo Maresca. Grande assente dunque Simone Inzaghi, vicecampione d'Italia e d'Europa.