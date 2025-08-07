Non è ancora definito il futuro di Sebastiano Esposito, al centro di una contesa serrata tra Parma e Cagliari. Dopo il passo indietro del club rossoblu di ieri, che valutava il giocatore ad una cifra inferiore rispetto a quella definita dell'Inter favorendo l'affondo dei crociati, dati nelle ultime ore ad un passo dalla chiusura poi non avvenuta (LEGGI QUI la nostra esclusiva), i sardi si riavvicinano all'attaccante classe 2002.

Secondo Gianlucadimarzio.com la dirigenza del Casteddu nelle scorse ore ha rilanciato, aumentando l'offerta per l'ex Empoli, che ora è nuovamente vicino alla squadra di Pisacane.

Sezione: Focus / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 16:49
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
