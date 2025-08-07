Se Simone Inzaghi è il grande assente tra i candidati per il Premio Cruyff, non manca invece nella lunga lista dei 20 giocatori in lizza per il Pallone d'Oro 2025/26 il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, reduce dal settimo posto dello scorso anno, non è l'unico giocatore dell'Inter presente in lista: tra i nomi compare difatti anche il compagno di squadra, Denzel Dumfries, decisivo durante la stagione in varie occasioni con i suoi 11 gol stagionali messi a segno.

A seguire il resto dei candidati per il principale premio individuale nel mondo del calcio: Jude Bellingham, Ousmane Dembelé, Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Srrhou Guirassy, Viktor Gyokeress, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Kilyan Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius, Vitinha, Florian Wirtz, Lamine Yamal.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 15:54
Autore: Egle Patanè
