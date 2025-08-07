Anche Tuttosport prova ad aggiornare quella che è la situazione di Ademola Lookman. Tutti volevano una trattativa lampo e, invece, si sta trasformando in una telenovela simile a quella di Koopmeiners.

"Sarà addio all’Atalanta. Ma su tempi, modalità e destinazione non esistono certezze - spiega il quotidiano torinese -. Per il momento si sa che Ademola è all’estero. Ha lasciato Bergamo sabato, svuotando il proprio armadietto quando il resto della squadra era a Lipsia – club che tra l’altro detiene ancora il 15% del cartellino del nigeriano – e se n’è andato senza avvisare nessuno, non facendo neppure pervenire alcun certificato medico ai nerazzurri (il suo stipendio potrebbe essere così sospeso). Il ventisettenne ritiene terminata la sua prima avventura italiana. È sicuro che la promessa fattagli non prevedesse alcuna postilla straniera e va avanti per la sua strada, sognando l’Inter. Solo l’Inter".

Ora serve che l'Atalanta stabilisca definitivamente il prezzo del cartellino del nigeriano, in modo da poter suggerire all'Inter come orientare il nuovo rilancio, probabilmente quello definitivo. "Il totale arriverà ad un totale massimo di 50 milioni (se la richiesta fosse superiore, “Grazie e arrivederci”). Che siano 45 fissi più 5 di bonus, o 46/47 più 4/3 di bonus (alcuni semplici altri difficili) o ci sia l’inserimento di un giovane, dipenderà dalle future riflessioni del club milanese", spiega TS.