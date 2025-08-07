Direttamente dal suo canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulla posizione di Antonio Nusa, considerato da più organi di informazione un'alternativa per l'Inter ad Ademola Loookman qualora saltasse l'arrivo a Milano del nigeriano. E le parole dell'esperto di mercato sanno quasi di muro per il giovane norvegese di 20 anni: "Nusa è un giocatore che il gruppo Red Bull non vuole assolutamente perdere. Il Lipsia ha già perso Sesko e sta per salutare anche Simons, destinato al Chelsea. Non ha alcuna intenzione di privarsi di un altro talento offensivo.

Mai dire mai, certo, ma non alle condizioni che farebbero comodo all'Inter: "O arriva una proposta che spariglia davvero le carte, oppure immaginare una partenza di Nusa in questa estate è semplicemente irrealistico".