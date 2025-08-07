Intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Andrea Mandorlini ha condiviso le sue impressioni riguardo diverse squadre della prossima Serie A. Nell’estratto che segue, la sua opinione sulla vicenda Lookman, sulla nuova Inter di Chivu e sulla principale candidata allo scudetto.

Dopo la cessione di Mateo Retegui, l'Atalanta sembra destinata a fare a meno anche di Ademola Lookman, in piena rottura con il club orobico. Cosa ne pensa di questa vicenda e di quanto si ridimensionerebbe la squadra di Ivan Jurić senza questi due nomi?

“Al di là delle qualità molto elevate di Lookman, credo che debba esserci sempre il nome di una società dinanzi alle esigenze di ciascun tesserato. Percassi ha fatto benissimo a imporsi per far rispettare certe regole, perché è giusto che si faccia prevalere il volere di un presidente che ha dimostrato di saper fare sempre benissimo il proprio lavoro. Non so come stiano andando esattamente le cose, perché si sente di tutto e non sono all'interno dell'ambiente per poter giudicare, ma, in linee generali, resta sempre molto difficile riuscire convincere un calciatore a tornare sui suoi passi, specie se manifesta un'insofferenza così palese. Che sia in Italia o all'estero, mi auguro che Lookman venga ceduto al più presto per il bene di tutti”.

Proprio per Ademola Lookman, l'Atalanta ha rifiutato un'offerta dell'Inter di 42 milioni, oltre a 3 di bonus. La rosa a disposizione di ristian Chivu resterebbe ugualmente competitiva in campionato con i volti nuovi di Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito e Luis Henrique?

“Lo scorso anno, l'Inter ha pagato a caro prezzo il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi per via di alcuni particolari che, però, sono stati determinanti. Tra questi, mi riferisco all'apporto di alcuni calciatori che avrebbero dovuto sostituire degnamente i titolari, ma sono venuti meno. In particolare, penso ai nomi di Correa, Taremi e Arnautović che hanno contribuito poco nei momenti in cui c'era bisogno anche del loro aiuto. Quest'anno sono arrivati volti nuovi che possono dare una mano importante. Bonny è una conoscenza di Chivu e sa che avrà dalla sua il supporto del proprio allenatore, mentre Pio Esposito è un ragazzo che avrà un grande futuro, secondo me. Anche Luis Henrique è molto giovane e può rappresentare una sorpresa, ma l'importante è che si crei di nuovo una squadra compatta, indipendentemente da chi scenderà in campo. Naturalmente, se arrivasse anche Lookman ci sarebbe molto più estro in una formazione che ha bisogno di rigenerarsi per tornare a essere ancora più forte. Spero proprio che l'affare con l'Inter, alla fine, si possa concretizzare. Intanto, bisogna guardare alla realtà e pensare a chi c'è in squadra. Ho fiducia in Chivu e negli uomini che ha a sua disposizione”.

Le prime quattro della Serie A 2025/26, secondo Andrea Mandorlini?

“Difficilissimo poterlo dire. Ci sono sempre le solite, quindi sarà una bagarre, specialmente per il terzo e il quarto posto. Oltre a Napoli e Inter che si contenderanno lo scudetto, ci sono Milan e Juventus che avranno tanta voglia di mettersi in mostra, come farà lo stesso la Roma. Anche l'Atalanta, nonostante un cambiamento piuttosto radicale, è lì per giocarsela, come non mancheranno Lazio, Fiorentina e Bologna. I nomi restano questi e sono tutte squadre che arriveranno nel giro di una manciata di punti”.

Il Napoli resta la squadra favorita per il prossimo Scudetto?

“La detentrice parte sempre come favorita per la stagione successiva, anche perché il Napoli è davvero forte, ma confido in uno scatto di orgoglio di questa squadra allenata da Chivu, per cui spero che lo scudetto dell'anno prossimo possa essere cucito di nuovo sulle maglie dell'Inter”.