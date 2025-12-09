Una sfida nella sfida dentro Inter-Liverpool. E' quella che evidenzia oggi Tuttosport, tra i due reparti offensivi delle rispettive squadre. Qualcuno dei componenti dovrà guardare la partita dalla tv, come Salah, Gakpo e Chiesa, il che significa che i Reds perdono 12 gol in stagione (5 l'egiziano e l'olandese e 2 l'italiano).

Avendo delle assenze da affrontare, Slot sta pensando di inserire Wirtz, Ekitiké e Isak tutti e tre assieme, giocatori i cui cartellini sono costati 365 milioni di euro, più Szoboszlai, che ne costì 70 nel 2023. Si sfora quindi oltre i 400 milioni. Dall'altra parte c'è un quartetto (Thuram, Lautaro, Bonny, Pio Esposito) che per il quotidiano ne vale 260: 90 l'argentino, 80 il francese ex BMG, 50 l'azzurro e 40 l'altro francese.

La sfida dei gol segnati, però, vede avanti l'Inter, considerando chi è disponibile. I Reds si fermano a 12 (8 Ekitiké, 4 Szoboszlai, 2 Isak e 0 Wirtz), mentre i nerazzurri ne hanno 27 distribuiti tra i quattro attaccanti: 11 Lautaro, 8 Thuram, 5 Bonny, 3 Pio.