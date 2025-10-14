Nel corso della riunione del mese di ottobre, il Consiglio della FIFA ha nominato Javier Zanetti come vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio FIFA, nata con l’obiettivo di promuovere il calcio come strumento per generare un impatto sociale positivo a livello globale. Pupi ricoprirà la carica per il mandato 2025-2029.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 12:10 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
