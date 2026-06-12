Domani alle 12 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid si giocherà il "Corazon Classic Match" tra le vecchie glorie di inter e Real Madrid, con una rappresentanza della dirigenza nerazzurra al seguito. Il gruppo sarà infatti guidato dal presidente Beppe Marotta che in giornata potrebbe incontrare l'Inter Club della capitale spagnola. "E Florentino Perez? Beh, è difficile immaginare che non ci sia un incrocio anche con lui - si legge sul Corriere dello Sport - Del resto i rapporti sono ottimi. E il presidente nerazzurro era già volato a Madrid lo scorso 17 aprile per presentare assieme a Florentino il match di domani".

Real e Inter, incontro a Madrid: cosa bolle in pentola

In ballo potrebbero esserci anche degli accordi futuri, in tema di mercato, sebbene non siano attualmente alle viste. "Il primo pensiero va a Nico Paz, sogno ben poco nascosto del club nerazzurro ma subito cancellato da Mourinho che lo vuole con sé a Madrid - si legge ancora sul quotidiano - Resta il fatto che il reparto offensivo del Real è affollatissimo. E allora perché non pensare che Marotta chieda a Florentino di essere informato preventivamente di qualsiasi esubero voglia liberarsi?".

Proprio nella giornata di oggi, Tuttosport qualche nome ha provato a farlo, da Arda Guler a Mastantuono, da Palacios a Endrick, tutti giocatori che ad oggi non sembrano però nei radar nerazzurri.