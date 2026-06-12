Il passaggio di consegne tra Damien Comoli e Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato della Juventus, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, potrebbe segnare una svolta importante per il mercato dei bianconeri e a cascata per quello delle altre società italiane.

Carnevali alla Juventus, ecco cosa può cambiare. Anche per l'Inter

Come riporta oggi Tuttosport, infatti, "nelle segrete stanze del mercato, una delle lamentele più frequenti su Comolli era proprio questa: che non ci fosse una reale comunicazione tra le parti, e che il metodo risultava troppo distante (o diverso) da come solitamente si fanno le cose in Italia".

Un aspetto che difficilmente potrà essere imputato a Carnevali. "Inevitabilmente, da primo approccio, saranno irrobustiti i legami con le società italiane, nell’ultimo anno pressoché inesistenti: adesso pensare a un affare con le altre big italiane diventa cioè possibile, com’è possibile ragionare su nomi finora messi in ghiaccio, pronti a farsi pure semplici collegamenti. Un esempio? Davide Frattesi, vecchio pallino bianconero, e però pupillo di Carnevali e di proprietà dell’Inter, non di certo un club nemico del neo ad. Con i nerazzurri possono riaprirsi pure i discorsi su Cambiaso, c’è l’interesse a parlare di Bremer in uscita, si ricama sull’opzione Carlos Augusto. E poi, sì, poi sarà tempo di scegliere. Di farlo con un alleato in più: la diplomazia, arte preferita di chi da oggi guiderà i bianconeri".