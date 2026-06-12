La finale di Coppa Italia del 2013 persa in finale nel sentito derby contro la Lazio non rappresenta un buon ricordo per la Roma e per Francesco Totti, storico capitano dei giallorossi. Durante l'intervista concessa a Betsson Sport, Er Pupone torna sull'amara serata vissuta tanti anni fa, affrontando l'argomento con ironia e battute. Nello storico match dell'Olimpico i biancocelesti trionfarono grazie alla rete di Senad Lulic, decisivo per l'1-0 finale.

Totti: "Finale persa con la Lazio? Contro Milan o Inter sarebbe stato uguale"

"26 maggio 2013? Che è? (ride, ndr). Da come lo dici mi sembri laziale - scherza Totti, che nei giorni scorsi aveva speso parole al miele per Javier Zanetti e ricordato l'episodio del calcione rifilato a Mario Balotelli -. Partita non bella per noi, però quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita a sé. Siete stati bravi e avete vinto per uno sbaglio nostro. Alla fine, stringendo il limone, abbiamo perso una finale. Se ci fossero state Lazio, Milan o Inter, sarebbe stato uguale Se mi è pesato di più? Mi è pesato in quel momento, in quel contesto, ma non perché ha vinto la Lazio. Se ci ripenso ogni tanto? Ormai no, basta. So' passati vent'anni quasi".