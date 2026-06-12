Quattro anni fa Lautaro Martinez ha festeggiato la vittoria ai Mondiali di Qatar 2022, nonostante una condizione di forma resa precaria dai guai fisici che si era portato dietro dalla prima parte di stagione con l'Inter. Stavolta, nonostante i guai rimediati da febbraio in poi, l'argentino sembra essere arrivato all'appuntamento come voleva arrivare.

I test effettuati negli Stati Uniti premiano Lautaro Martinez

"Lo ha spiegato Javier Zanetti; lo confermano i test atletici effettuati allo Sporting Center di Kansas City. Lautaro è in forma strabiliante, diversamente dal Qatar dove era atterrato con il suono di dolori lancinanti alla caviglia e non aveva potuto vivere il torneo da protagonista - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Curiosamente, nel 2022, Lautaro avrebbe dovuto giocare sempre, con Messi a destra e Di Maria a sinistra, ma dopo le prime due partite venne scalzato da Alvarez. Adesso invece le posizioni si sono ribaltate. Julian ha perso allenamenti preziosi, ha fatto parlare di sé solo per la rumorosa offerta da 150 milioni che l'Atletico ha rifiutato dal Madrid, e dovrà probabilmente lasciare spazio al rivale in attesa che il commissario tecnico trovi la formula per farli coesistere, come chiedono con una certa insistenza i media argentini. Possibile? Un tridente che comprenda anche Messi appare di difficile inquadramento. Ma non si sa mai. Intanto Scaloni pensa di partire con il 4-4-2, il sistema utilizzato nelle due amichevoli vinte sul suolo americano contro Honduras e Islanda. Lautaro e Messi godrebbero così di una certa libertà di movimento e verrebbero esentati dai compiti di sacrificio difensivo".