"Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione". Questo l'incipit del comunicato ufficiale con cui il club granata ha salutato il tecnico subentrato a Marco Baroni, a fine febbrario, che aveva traghettato la squadra verso una salvezza tranquilla.

"Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera", si legge ancora nella nota

Al suo posto, il Toro ha annunciato pochi minuti dopo la nomina di Ignazio Abate, che nelle scorse ore aveva rescisso il suo contratto con la Juve Stabia. Si tratta di un ritorno per Abate, che era già stato in granata da giocatore nella stagione 2008-2009. Per l'ex Milan un contratto fino al 30 giugno 2028.