Friuli terra di portieri. Non serve tornare si tempi di Dino Zoff per ribadirlo, basta valutare le storie attuali di tre estremi difensori che si trovano a una possibilità svolta della loro carriera: Alex Meret, Guglielmo Vicario e Ivan Provedel. Per quanto concerne quest'ultimo, Il Messaggero Veneto ricorda come il suo approdo a Milano sia ormai prossimo.

Provedel-Inter, finito il tempo alla Lazio per l'estremo difensore

"È ormai finito il tempo alla Lazio di Provedel, il cui contratto scade nel 2027. Sembra tutto fatto con l’Inter, dove andrebbe a ricoprire il ruolo di riserva dello spagnolo Martinez. Per il pordenonese di Pasiano, classe 1994, è pronto un biennale, che lo porterebbe a rimanere in nerazzurro sino ai 34 anni. I milanesi si assicurerebbero un giocatore che conta 200 presenze in A, categoria che ha conosciuto nel 2018/19 con l’Empoli, in cui è esploso nel biennio 2020/22 con lo Spezia e in cui si è consacrato nel quadriennio alla Lazio" .