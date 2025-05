Pavard costretto ad alzare bandiera bianca. Il francese ci ha provato, ma il campo ieri ha detto che la caviglia ancora non gli permette di poter essere a disposizione di Inzaghi. Test negativo ieri: la distorsione accusata con la Roma non è ancora del tutto smaltita, l'articolazione è ancora gonfia e il francese, provando i cambi di direzione, ha avuto sensazioni negative, come conferma la Gazzetta. Al suo posto giocherà ancora Bisseck, come una settimana fa al Montjuic.

A sinistra, invece, confermato Dimarco, nonostante le difficoltà evidenti dell’andata nel difendere su Yamal. L’azzurro e non Carlos Augusto dal 1'. Perché? Il motivo della scelta di Inzaghi - secondo la rosea - è legato alla fase offensiva. Il tecnico ritiene che Dimarco possa garantire più giocate rispetto al brasiliano, a maggior ragione in una fascia in cui nel Barcellona mancherà Koundé.