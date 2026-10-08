Milan e Inter sono le squadre italiane che si ritroveranno coi giocatori maggiormente "spremuti" dagli impegni con le nazionali. Il conteggio lo fa La Gazzetta dello Sport: 2625' i rossoneri, 2352' i nerazzurri. L'unica altra squadra sopra quota 2000 è il Napoli (2092'), quarta la Juventus a 1772', addirittura settima la Roma a 1204'.

Nell'Inter "comanda Manuel Akanji con la Svizzera appena davanti a Piotr Zielinski con la Polonia, mentre la seconda linea più valorizzata è stata senza dubbio Aleksandar Stankovic con la Serbia, esperienze preziosissime nel suo percorso di crescita", riporta la rosea. Lo svizzero è arrivato a 360', il polacco a 346', mentre terzo è Bastoni a 270'.