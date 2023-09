Le condizioni fisiche dei francesi sono il tema di inizio settimana a Milanello verso l'attesissimo derby di sabato. Se Olivier Giroud va verso il pieno recupero dopo il guaio alla caviglia accusato in nazionale, Pierre Kalulu rischia di dover dare forfait contro l'Inter per un problema muscolare rimediato durante un allenamento al centro sportivo rossonero. L'ex Lione si sottoporrà a ulteriore controlli nei prossimi giorni per capire se potrà essere o meno a disposizione di Stefano Pioli, che ha preallertato Simone Kjaer, il centrale designato per fare coppia con Malick Thiaw, alla luce della squalifica del titolare Fikayo Tomori.

Nel ritiro dei Bleus, nel frattempo, Mike Maignan è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Theo Hernandez ha lavorato a parte per il secondo giorno consecutivo, anche se la botta al polpaccio non è niente di preoccupante.