Una sorta di guerra di posizione quella che sta caratterizzando il triangolo Lookman-Inter-Atalanta. Apparentemente non si muove foglia, come conferma Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che segue la vicenda sin da quando ha svelta che il Mister X cercato dai nerazzurri milanesi era proprio il nigeriano: "Ademola aspetta. E spera. A distanza. L'Inter aspetta: non rischia un altro rifiuto alzando la cifra al buio. E soprattutto non vuole entrare in una questione che adesso riguarda esclusivamente l'Atalanta e il giocatore. Bergamo aspetta, possibilmente un'offerta da fuori che però non arriva. Come direbbe Allegri, ci vuole calma".