Ospite negli studi di Sky Sport, l'agente Vincenzo Pisacane ha commentato così la situazione di Ademola Lookman: "Lookman ha sbagliato, ma se l'Atalanta gli aveva promesso l'anno scorso di andare in un club più importante credo sia giusto accontentarlo. Anche per un fattore economico, visto che guadagnerà di più. Non dico sia giusto, però bisogna trovare un punto d'accordo".